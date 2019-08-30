В Украину в сентябре прибудет миссия Международного валютного фонда, визит состоится в период с 10 по 24 числа. Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука сообщает "Радио Свобода".

"Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры относительно новой, на 3-4 года, программы сотрудничества с Украиной", - сказал Гончарук.

Также новый премьер прокомментировал вопрос цен на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между Украиной и МВФ.

По мнению Гончарука, правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.

Напомним, согласно обнародованному в июле макропрогнозу Национального банка Украины, Украина в конце этого года получит $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования.

Также в конце августа стало известно, что Национальный банк Украины вместе с Министерством финансов начинают переговоры с Международным валютным фондом по поводу дальнейшего сотрудничества на техническом уровне.

Между тем, представители МВФ были в Украине в мае, однако уехали без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.