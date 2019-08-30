В ответ на заявления советника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона по поводу покупки Китаем "Мотор Сичи" посольство КНР выразило свое возмущение. Об этом со ссылкой на посла Китайской народной республики Ду Вэя пишет "Интерфакс-Украина".

"Китай никогда не выражался безответственно касательно внутренней и внешней политики Украины, никогда не требовал, чтобы Украина выбрала между Китаем и США. И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США", - сказал Ду Вэй.

По утверждению посольства Китая, Болтон был слишком заинтересован в украинско-китайском сотрудничестве в сфере военных технологий.

"Я хотел бы сказать, что сотрудничество в сфере военных технологий, конечно же, является важной составляющей делового сотрудничества между Китаем и Украиной, которое также основано на принципах взаимной выгоды и обоюдного выигрыша", - заявил Ду Вэй.

Посол назвал безответственными слова Болтона об инициативе "Один пояс, один путь", когда советник президента США сказал, что Китай использует эту инициативу как "долговую дипломатию".

"Мы уверены, что с придвижением "Одного пояса, одного пути" Китай и Украина будут иметь в дальнейшем иметь еще больше проектов сотрудничества... Если Украина поддается долговому давлению, то ни со стороны китайцев. Если уж Украине угрожает долговая яма, то так называемая яма выкопана не китайцами", - сказал Ду Вэй.

Напомним, "Страна" писала о том, как США добиваются срочной отмены сделки по "Мотор Сичи" и что теперь будет с предприятием.

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