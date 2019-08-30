В Хозяйственном суде Киева взыскали с Минобороны еще 24 млн гривен в пользу ООО "Луганская фирма по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства "Агрохим".

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение от 21 августа.

Как сообщается, 29 октября 2015 произошел взрыв боеприпасов в городе Сватово в зоне АТО. Боеприпасы ВСУ хранились на складе, который принадлежал фирме "Агрохим".

В 2017 году предприятие уже взыскало с министерства 29,5 млн грн за уничтожение помещений склада, транспортных средств и товарных запасов. Однако фактически решение суда в части выплаты денег было выполнено только 19 августа 2018 года. Поэтому фирма подала иск о возмещении 3% годовых, инфляционных потерь, а также упущенной выгоды в результате пожара, что подтверждается заключением эксперта.

"Агрохим" сообщил, что в октябре 2015 вел обычную хозяйственную деятельность и предоставил список контрактов на поставку аммиачной селитры, которые были сорваны из-за пожара и уничтожение товара.

Суд первой инстанции взыскал 24 млн грн, а также 360 тыс. грн судебного сбора.

В Минобороны сообщили, что деньги нужно взимать не с него, однако суд это отклонил. В 2016 году приговором Сватовского районного суда Луганской области установлена вина военного, который был начальником отдела хранения боеприпасов. Нет решения суда, что взрыв был террористическим актом или диверсией.

В пожаре погибли четыре человека и 16 были ранены. Снаряды разлетались в радиусе 20 километров от места взрыва и пострадали дома местных жителей.

Ранее сообщалось, что Полторак поддержал главу Генштаба и рассказал, кого наказали за взрывы в Сватово и Балаклее.

Также мы писали, что в России горят и взрываются боеприпасы в воинской части, эвакуируют близлежащую деревню.