Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес в Раду законопроект об изменении закона "Об обороне Украины", в соответствии с которым в стране появится план обороны. Об этом свидетельствует текст документа, обнародованный на сайте парламента.

В соответствии с законопроектом "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" (№1011) Владимир Зеленский предлагает добавить в действующий закон понятие плана обороны Украины.

"План обороны Украины - совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта", - сказано в законопроекте.

Прогнозируется, что введение такого плана скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить страну к возможному переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии.

"Для организации обороны государства президент Украины по представлению Кабинета Министров Украины утверждает структуру плана обороны Украины, план обороны Украины и военно-административное деление территории Украины. Порядок разработки плана обороны Украины определяется Кабинетом Министров Украины", - сказано в законопроекте.

Напомним, в Украине военное положение вводилось в ноябре 2018 года после событий в Керченском проливе, где были захвачены украинские моряки.

"Страна" писала о том, в декабре экс-президент Порошенко объявил о прекращении военного положения в Украине.