Согласно законопроекту, который 29 августа внес в Раду Владимир Зеленский, предлагается распространить подсудность Высшего антикоррупционного суда на дела, которые расследовались НАБУ и САП до начала его работы. Об этом свидетельствует текст документа, обнародованный на сайте парламента.

Законопроект № 1025 о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно начала работы суда предполагает, что подсудность ВАКС должна распространяться на производства, начатые после 5 сентября 2019 года и до этой даты - однако во втором случае речь идет только о делах, которые расследовали НАБУ и САП.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанциях до дня начала работы суда, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Напомним, Зеленский подавал аналогичный законопроект в Раду 8-го созыва в начале июля. В Офисе президента указали тогда, что предложенными изменениями в закон о ВАКС уточняется его подсудность.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд Украины начнет работу 5 сентября.