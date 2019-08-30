Ульяна Супрун рассказала, как побороть облысение, с которым сталкиваются многие мужчины. По ее словам, облысение зависит от многих факторов, однако чаще всего связано с генетикой.

Об этом она написала в Facebook перед тем, как подать заявление об отставке.

По словам Супрун, часть генов, которые отвечают за облысение, находятся на Х-хромосоме, и мужчины унаследуют ее только от матери. Поэтому долгое время считалось, что если отец лысый, то сыновьям лысина не грозит.

Но это не совсем так, поскольку есть и другие гены, которые отвечают за потерю волос, и они находятся на неполовых хромосомах. Супрун подчеркнула, что если у мужчины развивается лысина, то 80%, что это происходит из-за генов, а не из-за окружающей среды или стресса.

В первую очередь Супрун советует обратиться к дерматологу или трихологу. Если есть сопутствующие проблемы, такие как лишний вес, то лучше сначала проконсультироваться с семейным врачом.

Облысение не лечится раз и навсегда. Но есть препараты, которые замедляют процесс и помогают отрастить волосы: пероральный препарат финастерид и местный миноксидил (5% раствор). При этом мезотерапия, лазерная терапия, введение обогащенной на тромбоциты плазмы имеют низкую эффективность, плохо предотвращают дальнейшую потерю волос, и могут быть вредными, особенно введение плазмы.

Лосьон или пену с 2% или 5% миноксидилом необходимо наносить дважды в день, и эффект прекращается вместе с терапией. При этом 5% раствор эффективнее чем 2%. Данный препарат продлевает фазу роста волосяных фолликулов и стимулирует выделение ряда факторов роста в коже головы.

В начале терапии и сразу после прекращения, волосы выпадают сильнее. Есть пероральные препараты миноксидила, но они имеют более выраженные побочные эффекты, например, гипертрихоз (рост волос в нетипичных месяцах) или дерматиты и сухость кожи.

Действенность терапии необходимо оценивать через полгода после лечения. Также необходимо обратить внимание на то, что миноксидил токсичен для кошек и собак. Поэтому случайный контакт с веществом может быть смертельным для домашних питомцев.

Финастерид необходимо принимать каждый день по 1 мг. При этом 90% людей реагируют на эту терапию и у них прекращается выпадение и утоньшение волос. Кроме того, количество волос увеличивается на 10%. Супрун заявила, что данный препарат лучше принимать тогда, когда облысение только начинается

При этом у препарата есть и другая сторона медали, в виде побочных эффектов. Мужчины, которые принимают финастерид могут столкнутся с эректильной дисфункцией, снижением либидо и проблемами с эякуляцией. Также бывают случаи увеличения молочных желез, но это случается редко.

С другой стороны, финастерид прописывают при доброкачественных опухолей простаты.

В долгосрочной перспективе, пероральный финастерид считается более действенным, чем 2% миноксидил. Но сочетание этих препаратов является еще более эффективным.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун предложила комитету Рады по здравоохранению заняться смертями врагов.

Также мы писали, что Супрун написала последний пост на посту главы Минздрава. Она сообщила, что написала заявление об отставке.