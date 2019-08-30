Китайское посольство в Украине дало "ответку" советнику президента США по безопасности Болтону.

Ранее Болтон во время своего визита в Киев встретился с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Данилюком. И рассказал много чего нелицеприятного о Китае. В частности, что дружба с Поднебесной не так выгодна, как кажется на первый взгляд.

"Речь идет об усилиях Китая по использованию позитивного торгового баланса этой страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира. Чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны", - говорил Болтон.

Также он сказал о "краже военных технологий" и привел пример, что пятое поколение китайских самолетов очень похоже на американские F-35. И высказал беспокойство относительно "дипломатии задолженностей!", которую, якобы, практикует Китай - вначале кажется, что предлагаемые им финансовые условия выгодны, но потом есть риск оказаться в долговой зависимости.

Все эти намеки, по мнению экспертов, касались, в том числе, компании "Мотор Сич", которую ее владелец Вячеслав Богуслаев якобы продал китайской компании Skyrizon. Сейчас сделка ожидает одобрения в АМКУ. Но буквально перед визитом Болтона в Киев в The Wall Street Journal появилась информация о том, что "помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского двигателе-строительного завода "Мотор Сич".

"Общеизвестно, что в данный момент США по всему миру поливает Китай грязью, а сейчас вся эта грязь хлынула в Киев", - заявил посол КНР в Украине Ду Вэй. Он назвал высказывания Болтона "поклепом".

"Ложь, обман и воровство - это не про нас", - заявил посол. Он также пространно описал рецепт китайского чуда - Поднебесная вовсе не ворует технологии, а сама провоцирует инновации.

Впрочем, более интересным оказалось даже не опровержение слов Болтона. Ду Вэй перечислил основные достижения украинско -китайского сотрудничества. Скажем, закупки Китаем нашей аграрной продукции.

В первом полугодии 2019 года КНР стала крупнейшим покупателем украинских сельхозтоваров. Общий товарооборот между нашими странами в этом году должен превысить 10 млрд долларов. Тогда как между Украиной и США, по итогам прошлого года, только 4 млрд долларов.

Кроме того, по его словам, "в течение многих лет США не вкладывали значимых инвестиций в сферу оборонной промышленности Украины. Напротив, США еще и указывают, что делать. Неужели истинные намерения США - дать оборонной промышленности Украины умереть".

Все это сильно похоже не "последнее китайское предупреждение". Мол, вам выбирать - Китай или США в партнерах. Но, отказав Китаю, рисуете потерять больше, чем приобрести от дружбы с американцами.

При этом Ду Вэй практически ничего не сказал относительно китайского интереса к "Мотор Сичи". Он лишь отметил, что "это коммерческие дела частной компании" в которые государство не вмешивается. При этом напомнил, что законные права китайцев, которые ведут бизнес за границей должны быть защищены.

Напомним, "Страна" писала о том, как США добиваются срочной отмены сделки по "Мотор Сичи" и что теперь будет с предприятием.

Также мы сообщали, что, по данным СМИ, китайцы пообещали вложить $100 млн в авиастроение Украины, если им разрешат купить "Мотор Сич".