В пятницу, 30 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что в течение текущих суток противник 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций Объединенных сил велся с использованием запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 28 августа в зоне ООС противник обстрелял КПВВ "Майорское".

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