Пятница, 30 августа, на Западе Украины закончится ливнями, грозами. Возможен даже град и шквалы. Непогода будет сопровождаться снижением температуры.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети. Также она объясняет, почему погода нарушила вчерашние прогнозы.

"Высокая температура воздуха и неустойчивая атмосфера западнее Украины таки разошлись во второй половине дня. Очаг разросся до ливней и гроз, хотя предыдущие прогнозы давали локальные дожди максимум в Карпатах и в Прикарпатье. К концу суток на Западе Украины - местами ливни, грозы, возможен даже град и шквалы. При дождях - ощутимое снижение температуры воздуха", - прогнозирует Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 31 августа, существенные локальные дожди возможны и на севере Украины.

Фото: facebook.com

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