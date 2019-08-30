Новым министром развития громад и территорий в Кабинете министров Алексея Гончарука стала Алена Бабак. Ей 49 лет и ранее она была заместителем главы комитета по ЖКХ Верховной Рады.

Алене Бабак досталось министерство, которое создали только в этом году. У нее есть опыт в политике: она избиралась народным депутатом 8-го созыва по списку партии "Объединение "Самопомич".

Как и президент Украины Бабак родилась в Кривом Роге Днепропетровской области. Именно Зеленский предложил ей должность в новом министерстве. Один из собеседников "Страны" сообщил, что Зеленский остался о ней высокого мнения после того, как они вместе обговорили проблемы ЖКХ.

У Бабак филологическое образование – она закончила киевский иняз, по специальности - учитель французского и английского языков.

В 1996 году получила грант на обучение в США, а в 1998 году получила квалификацию магистра американского университета Old Dominion в Вирджинии по специальности "бизнес администрирование и финансы". С 2004 года возглавляла общество "Институт местного развития", входила в рабочую группу, занимающуюся реформами в сфере ЖКХ при Минрегионстрое.

В последнее время специалист посвящала много времени разработке законодательной базы в сфере ЖКХ. В частности, в прошлом году вместе с экспертами-международниками готовила предложения по монетизации жилищных субсидий. Ее авторству принадлежат новые законы, которые вводят штрафы за несвоевременную абонтплату за пользование внутридомовыми сетями и пеню за просроченные платежки.

За все время она написала 30 научных трудов, касающихся реформирования ЖКХ и регулирования деятельности субъектов природных монополий.

Не все довольны назначением министра. Так, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко открыто называет Бабак грантоедкой из "Самопомочи", которая в Раде только и занималась тем, что разваливала ЖКХ. "Зеленский заявил, что главной задачей нового Кабмина станет аудит многоквартирного жилого фонда и государственная программа его модернизации. Не изобретайте велосипед, все это уже не раз оговорено. Не отдавайте модернизацию жилого фонда на растерзание грантоедов: они завалят реформу ЖКХ и жилищную политику. Никаких изменений у лучшему они не предложат", - написал на своей странице в Facebook .

В своей декларации Алена Бабак указала частичное право собственности на три квартиры в Киеве, владение тремя земельными участками общей площадью в 50 акров в селе Рославичи Васильковского района под Киевом. Один из участков записан на дочь Екатерину.