Президент Украины Владимир Зеленский предлагает еще на три месяца отсрочить введение штрафов за нерастаможенные "евробляхи". Об этом свидетельствует текст внесенного им 29 августа законопроекта, опубликованный на сайте парламента.

Президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №1030. Он предусматривает отсрочку штрафов еще на 90 дней, то есть увеличивает льготный период с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100%-ным ставкам акцизного сбора.

Напомним, с 22 августа в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. До этого времени владельцы авто с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов.

Также мы писали о том, как еврономера "амнистировали" раньше времени и что будет с "доступной растаможкой".

А 21 августа у Зеленского пообещали внести законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" на первом же заседании Рады. Как видно, президент сдержал обещание.