Зеленский предложил отсрочить штрафы за нерастаможенные "евробляхи" еще на три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает еще на три месяца отсрочить введение штрафов за нерастаможенные "евробляхи". Об этом свидетельствует текст внесенного им 29 августа законопроекта, опубликованный на сайте парламента.
Президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №1030. Он предусматривает отсрочку штрафов еще на 90 дней, то есть увеличивает льготный период с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100%-ным ставкам акцизного сбора.
Напомним, с 22 августа в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. До этого времени владельцы авто с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов.
Также мы писали о том, как еврономера "амнистировали" раньше времени и что будет с "доступной растаможкой".
А 21 августа у Зеленского пообещали внести законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" на первом же заседании Рады. Как видно, президент сдержал обещание.