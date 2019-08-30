Вера Савченко в комментарии "Стране" сообщила, что Путин не помиловал Надежду Савченко перед обменом, а также описала схему, по которой может быть осуществлен грядущий обмен удерживаемыми лицами.

"Никогда Надежда Савченко не просила помилования у Путина и не признавала свою вину. Это была ее принципиальная позиция. Самого факта помиловании Нади не существует. Есть факт обмена, одного на двоих: офицер Украины Надежда Савченко на двоих офицеров ГРУ, Александрова и Ерофеева. Никакого документа с подписью Путина о помиловании Нади не существует. Но для российского общества придумали этот "финт" – что якобы родственники погибших российских журналистов Корнилюка и Волошина пришли к Путину, якобы их очень волнует судьба Надежды, и попросили ее помиловать. Это притянуто за уши", – сообщила Вера Савченко "Стране".

Она также уточнила, что для обмена пленными между Россией и Украиной не обязательно получить приговор суда и помилование от президента.

"Обмен – тонкая материя, и формы обмена могут быть разными. Сейчас, насколько я знаю, российская сторона предложила обменяться судебными процессами. По экстрадиции. Потому что между Россией и Украиной действует договор об экстрадиции. А дальше, мол, уже сами решайте на своей территории, что с ними делать – осуждать, помиловать. Россия уже согласилась на такое", – объяснила "Стране" сестра Надежды Савченко.

По ее прогнозу, нынешний обмен совершится в ближайшее время.

Отметим, что по состоянию на 29 августа в следственном изоляторе Лефортово находились украинцы Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов.

Напомним, в ночь на 30 августа появилась информация, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Информацию перепостил генпрокурор Руслан Рябошапка. Однако позже ее опровергли в Офисе президента. "Страна" подробно описывала, кто запустил фейк по обмену пленными и что на самом деле тормозит процесс.

Также мы писали, что в обмене, по данным СМИ, поучаствуют приблизительно 30 граждан с каждой стороны. В Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Сейчас все они якобы находятся в московских СИЗО. По неофициальной информации "Страны", обмен может состояться в один из дней, начиная с воскресенья 1 сентября.