Появились фото пожара на Майдане независимости в Киеве
Вечером в пятницу, 30 августа, около 19:00 на Майдане независимости в центре Киева произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Густой дым валил из-за торгового центра "Глобус", пространства между зданием Национальной музыкальной академии и ТЦ. По версиям очевидцев, горел или склад, или мусорный бак, расположенный в указанном месте.
Сначала с огнем боролась лишь одна пожарная машина и спасатели, однако на место оперативно прибыло подкрепление, а также "скорая" и полиция. Данных о пострадавших на текущий момент нет.
Фото: "Страна"
Напомним, в июле в Киеве на "Лесной" на ходу загорелась маршрутка, "Страна" публиковала видео.
Также мы писали, что в начале месяца в Киеве горели магазины у станции метро "Дарница".
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