Вечером в пятницу, 30 августа, около 19:00 на Майдане независимости в центре Киева произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Густой дым валил из-за торгового центра "Глобус", пространства между зданием Национальной музыкальной академии и ТЦ. По версиям очевидцев, горел или склад, или мусорный бак, расположенный в указанном месте.

Сначала с огнем боролась лишь одна пожарная машина и спасатели, однако на место оперативно прибыло подкрепление, а также "скорая" и полиция. Данных о пострадавших на текущий момент нет.

Фото: "Страна"

Напомним, в июле в Киеве на "Лесной" на ходу загорелась маршрутка, "Страна" публиковала видео.

Также мы писали, что в начале месяца в Киеве горели магазины у станции метро "Дарница".