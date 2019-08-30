На последней неделе лета доллар подешевел на межбанке. 30 августа курс валюты опустился на 5 копеек, закрепившись в рамках 25,14-25,16 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По его словам, утренняя торговля начиналась совсем вяло, и только ближе к 12 часам банки расторговались.

Однако, в итоге, как сообщается, все равно вышли на небольшой объем торгов - порядка $130 млн. Казначеи рассказали, что Нацбанк покупал доллар возле отметки 25,18 грн/$, однако не смогли уточнить объемы его приобретений.

"Под конец месяца бизнесу понадобилось больше гривны для выплат зарплат персоналу, проплат по контрактам и прочим обязательным платежам. Не всем хватило выплат по НДС, так что продажи доллара были, хотя и не огромные", - объяснил настрой рынка Гриненко.

А директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной перечислил 5 факторов, формировавших пятничные валютные настроения:

финализация финансовых результатов месяца,

фиксация банками валютных позиций и нормативов;

стремление спекулянтов подзаработать на курсовых движениях в обе стороны;

предстоящая несимметричная рабочая неделя в Украине и США;

спокойствие наличного рынка.

В тоже время ажиотажа на межбанке, по словам финансистов, не наблюдалось.

"На торгах царило спокойствие, не было повода для беспокойств. В Верховной Раде все сформировали: и большинство, и правительство", - подчеркнул финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

На наличном рынке цены не поменялись. Средний курс продажи доллара людям остался в рамках 25,25-25,35 грн/$, минимальный - 25,16 грн/$, максимальный - 25,50 грн/$. Выкупают валюту у населения в рамках 24,80-25,15 грн/$. Хотя встречались и откровенные спекулянты, у которых разница между покупкой и продажей доллара достигала почти 2 гривен.

На следующей неделе финансисты не ждут большой активности на безналичных торгах. Осень может начаться очень спокойно.

"Думаю, 2 сентября межбанк будет открываться в рамках 25,10-25,18 грн/$. Большого спроса не ожидаем, поскольку в США будут отмечать День Труда, и американские банки не будут работать. Потому и отправить доллары наши компании не смогут. Американскую валюту будут приобретать на условиях tom (с поставкой на следующий день) или через евро. В целом рынок будет непонятный", - сказал Юрий Гриненко.

Рядом оказался и прогноз Олега Куринного - 25,10-25,20 грн/$.

Ранее сообщалось, что в последние дни лета бизнес в Украине перестал покупать и продавать доллар.

Также мы писали, что в день формирования Кабмина доллар подешевел на копейку.