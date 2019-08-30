Аэропорт "Киев" закроют на 10 дней и все авиарейсы перенесут в "Борисполь". Список компаний и терминалы
Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) закрывается на 10 дней - он не будет принимать и отправлять самолеты с 9:00 понедельника, 2 сентября по 12 сентября. Об этом аэропорт напомнил пассажирам на своей странице в соцсети.
Уточняется, что причина закрытия - ремонт единственной взлетно-посадочной полосы, которая находится не в самом лучше состоянии. В период закрытия все рейсы будут перенаправляться в аэропорт "Борисполь", на два его терминала.
Терминал D будет обслуживать:
- Alitalia,
- Pegasus Airlines,
- Мотор Сич,
- Belavia,
- LOT.
Терминал F будет обслуживать:
- Ernest Airlines,
- Buta Airways,
- Wizz Air,
- Jonika Airlines,
- Vueling Airlines.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что аэропорт "Борисполь" возглавил европейский рейтинг по уровню роста пассажиропотока.
Также мы сообщали, что в аэропорту "Киев" установят памятник авиаконструктору Сикорскому.
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