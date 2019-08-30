Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) закрывается на 10 дней - он не будет принимать и отправлять самолеты с 9:00 понедельника, 2 сентября по 12 сентября. Об этом аэропорт напомнил пассажирам на своей странице в соцсети. 

Уточняется, что причина закрытия - ремонт единственной взлетно-посадочной полосы, которая находится не в самом лучше состоянии. В период закрытия все рейсы будут перенаправляться в аэропорт "Борисполь", на два его терминала.

Терминал D будет обслуживать:

  • Alitalia,
  • Pegasus Airlines,
  • Мотор Сич,
  • Belavia,
  • LOT.

Терминал F будет обслуживать:

  • Ernest Airlines,
  • Buta Airways,
  • Wizz Air,
  • Jonika Airlines,
  • Vueling Airlines.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что аэропорт "Борисполь" возглавил европейский рейтинг по уровню роста пассажиропотока.

Также мы сообщали, что в аэропорту "Киев" установят памятник авиаконструктору Сикорскому.

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