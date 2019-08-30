Вечером в пятницу, 30 августа, в самом центре Киева произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Майдан независимости в столице окутан дымом, как и соседние улицы. Возгорание произошло за "Глобусом". По состоянию на 19:20 на место прибыли полиция, скорая помощь и спасатели. По предварительной информации, горит склад. На месте собралось множество людей, которые снимают все происходящее на телефоны.

О подробностях инцидента не сообщается, равно как и о пострадавших в результате пожара.

Фото: "Страна"

Напомним, недавно в Киеве из-за пожара в жилом доме люди выпрыгивали из окон. Одна женщина погибла.

Также мы писали, что на поле под Киевом пожар уничтожил 23 гектара пшеницы.