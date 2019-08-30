Глава Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1016 о внесении изменений в Конституцию Украины, которых даст возможность парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах.

Текст законопроекта о внесении изменений в ст.85 и 101 Конституции Украины относительно уполномоченных Верховной Рады обнародован на сайте Рады во вторник.

Инициатива предусматривает дополнение ст.101 о парламентском контроле абзацем о том, что для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

Соответственно перечень полномочий парламента, изложенный в ст.85 Основного закона, будет дополнен пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Ранее сообщалось, за что Зеленский собирается досрочно лишать нардепов полномочий.

Также мы писали, что опубликован текст законопроекта, которым Зеленский хочет взять на себя назначение глав ГБР и НАБУ.