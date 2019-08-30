Международный Комитет защиты журналистов заявляет, что украинские власти должны немедленно расследовать нападение на блогера и журналиста Игоря Стаха, которого избили 29 августа в Чернигове. Об этом сказано в заявлении на сайте организации.

"Черниговская полиция должна провести тщательное расследование нападения на Игоря Стаха и привлечь виновных к ответственности. Такие нападения на журналистов недопустимы, и власти должны обеспечить защиту журналистов и возможность выполнять свою работу без страха", - сказала координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

В комитете уточняют, что атака на Стаха, вероятно, связана с его материалами о коррупции на местах, которые он публикует на своей странице в Facebook и на канале YouTube. Журналист сообщил CPJ, что он получил угрозы от местных чиновников за то, что он писал об их предполагаемой причастности к коррупционной деятельности. Комитет направил Черниговскому отделу милиции письмо с комментариями, но ответа не получил.

Напомним, за нападение на журналистов "112 Украина", которое было совершено в Харьковской области объявлено подозрение.

Также мы писали, что из офиса киевского телеканала выкрали квадрокоптер журналистов, расследовавших масштабные имения чиновников.