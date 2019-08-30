Последний день лета принесет в Украину прекрасную, солнечную погоду.Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +27-30 градусов, но от жары будет спасать переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.





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Синоптики уточняют, что столбики термометров будут фиксировать ночью +10-15 градусов, на Закарпатье и побережье морей +16-19. Днем воздух прогреется до +26-31 градусов, на севере Левобережья +22-25. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с.

Ранее "Страна" писала о том, что село в Закарпатье из-за непогоды обрело зимние пейзажи, которые попали на видео.

Также мы сообщали, что появилось видео, как дома и склоны гор в Карпатах замело летним снегом.