1 сентября в Украине отмечают День знаний. Сегодня начинается календарная осень, а дети идут в школы. Учеба начинается и студентов всех учебных заведений.

Что нового приготовили в этом учебном году

Перед самым началом учебного года украинцы получили нового министра образования и науки. Им стала 29-летняя Анна Новосад. Кроме того, стало известно, что новенького внесут в школы - в последние месяцы активно анонсировалось и рекламировалось, что с 1 сентября дети пойдут в новую школу.

Итак, в Украине отменили обязательное ношение школьной формы. Решили, что одежды в деловом стиле будет достаточно. В школьных столовых организуют питание по принципу шведского стола, при этом цены обещают оставить прежними, ведь набор продуктов не изменится. Без вакцинации не будут пускать на занятия. Подправили программу по украинской литературе. Убрали доски почета с отличниками, а учителям рекомендовали не оглашать оценки публично - только в дневник, или лично - на переменке. Также обещают сделать проще процедуру домашнего обучения и обучения экстерном.

Когда идти в школу в 2019 году

В 2019 году День знаний приходится на воскресенье. В Министерстве образования сообщили, что школы могут самостоятельно выбирать формат и дату празднований. Многие школы решили в воскресенье 1 сентября устроить праздничные мероприятия, чтобы в понедельник 2 сентября сразу, не отвлекаясь, приступить к урокам. В других учебных учреждениях все состоится в понедельник 2 сентября: сначала линейка, потом занятия.

Открытки и поздравления с 1 сентября

Пусть все задачки и примеры - решаются,

Оценки самые высокие - случаются.

Пусть год будет веселым и радостным.

Желаю жить, расти, цвести и радовать.

День знаний - самый волнительный день,

Проснуться пораньше сегодня не лень,

Звонок и линейка, цветы и друзья

К нам осень стучится, учиться пора.

Будь самым умным, самым быстрым,

Читай, мечтай, рисуй, расти.

Хоть путь к успеху и тернистый,

Пусть повезет таким, как ты.

Будь умным, как Энштейн, упорным, как Галилей, настойчивым, как Джоан Роулинг. С Днем занний, пусть это будет твой лучший учебный год!

Пусть тебе повезет

в этот новый школьный год.

Книжки, папки и тетрадки,

Пусть всегда будут в порядке.