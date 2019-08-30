29-летняя Анна Новосад стала министром образования и науки Украины. В новом правительстве Алексея Гончарука она заняла должность Лилии Гриневич.

В Верховную Раду министр прошла от "Слуги народа", в партийном списке занимала 50 номер. Чтобы возглавить министерство науки Анне пришлось отказаться от депутатских амбиций. Впрочем, еще накануне оглашения ее имени в министерских списках вице-премьера Алексея Гончарука Новосад заявляла о желании возглавить Минобразования и науки. К слову, девушка работала здесь начиная с 2014 года: была советником при министре образования Сергее Квите (2007-2014). Со временем Новосад стала генеральным директором директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины.

Она бегло говорит на английском и немецком языках. Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Т.Шевченко. Получала диплом бакалавра политологии в Национальном университете Киево-Могилянская академия (НаУКМА). Новосад также получила степень магистра европейских студий в нидерландском Маастрихтском университете. Новоизбранный министр также стипендиат Фонда Открытого Общества.

Специализация Новосад - стратегическое планирование и европейская интеграция.

Девушка родилась в городе Ладыжин Винницкой области. Была участником украинско-канадской парламентской программы. С 2012 по 2013 год проходила стажировку в аналитических центрах Чехии и Испании. На странице Новосад в Facebook указан опыт работы в парламенте Канады.

Получив высокую должность в Кабмине, Новосад поблагодарила коллег за аванс доверия. "Это именно аванс. Выводы только по действиям и результатам. Я убеждена, что политика должна быть цивилизованной", - написала Новосад в Facebook.

Она отметила, что приоритетной для МОН станет формирование команды, закон о среднем образовании и создание Новой Украинской Школы. Скоро Новосад представит план изменений в подходах к управлению и финансирования в высшем образовании и науке, разработанный совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций.

На днях она встретится с министром Лилией Гриневич, чтобы цивилизованно перенять дела. Сама Гриневич в интервью охарактеризовала Анну Новосад как серьезного и подготовленного специалиста.

Новосад также обнародовала фото с подписанной присягой нардепа у себя в Facebook. И перед тем, как отказаться от мандата в пользу министерского кресла успела написать, насколько для нее это "большая честь и осознание чрезвычайной ответственности".