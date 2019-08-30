Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект, которым предлагает внести изменения в Конституцию, закрепив в ней право главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР. Об этом свидетельствует текст документа, размещенный на сайте главы государства.

Так, Зеленский предлагает внести изменения в статью Конституции №106 "Президент Украины", добавив туда два подпункта.

Согласно подпункту 11-1, Зеленский предлагает внести в основной закон такой абзац: [Президент] образует в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначает на должности и освобождает от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований".

Также Зеленский предлагает добавить подпункт 12-1: "[Президент] образует независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины".

Отметим, что сейчас директор НАБУ, согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", назначается на должность президентом по представлению конкурсной комиссии, в состав которой входит по три человека от президента, правительства и Верховной Рады. А освобождается от должности он главой государства.

Что касается директора ГБР, он, согласно закону "О Государственном бюро расследований", назначается на должность президентом Украины по представлению премьер-министра в соответствии с представлением комиссии по проведению конкурса. Освобождается от должности он президентом.

Напомним, другим своим законопроектом Зеленский предложил изменить Конституцию и отменить мажоритарку и сократить число нардепов до 300.

Также мы писали, что Зеленский предложил забрать Нацгвардию у Авакова и переподчинить ее себе.