Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,145 грн/$1 с 25,20 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,13-25,16 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 2 сентября официальный курс 25,144111 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 30 августа укрепился до25,1542 грн/$1 с 25,2413 грн/$1.



Также Нацбанк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару до 25,14 грн по сравнению с 25,232299 грн/$1 на 30 августа 2019г.

Ранее "Страна" писала о том, что в день формирования Кабмина доллар подешевел на копейку.

Также мы сообщали, что в НБУ решили поднять курс доллара, чтобы помочь бюджету Украины.