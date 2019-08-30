Украина получила новое правительство. Кресло министра социальной политики в нем заняла Юлия Соколовская. О 34-летней чиновнице известно немного.

Она в 2007 году закончила Киевский национальный экономический университет, в 2016 – Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Кроме того, Соколовская училась в Объединенном венском институте.

После Евромайдана новый министр работала на руководящих должностях в правительстве. Так, в 2014—2015 годах она была директором одного из департаментов Министерства экономического развития и торговли Украины. После этого два года возглавляла департамент расходов бюджета социальной сферы в Министерстве финансов.

С 2016 по 2017 год Соколовская руководила департаментом по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабмина. Также она была руководителем одного из направлений проекта USAID/Deloitte Поддержка реформы здравоохранения. Была советником в Минфине.

В этом году летом Соколовская преподавала на нашумевших тренингах в Трускавце для депутатов от Слуги народа.

В декларации Юлии квартира в Киеве и квартира в Винницкой области. На банковских счетах 3 тыс долларов и 2 тыс евро. За 2018 год сумма дохода была 1,2 млн грн - в основном от предпринимательской деятельности.