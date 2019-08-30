Кремль намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Москву на празднование 75 лет со Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что журналисты спросили у помощника президента РФ Юрия Ушакова, будет ли направлено официальное приглашение на мероприятия, запланированные на 9 мая 2020 года, Владимиру Зеленскому.

"Президенту Украины будет направляться", - сказал он.

Как сообщала "Страна", Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Президент США заявил, что серьезно рассматривает приглашение. Эта поездка может стать первым официальным его визитом в Россию.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Москву на празднование 75-летия Победы.