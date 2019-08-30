В Ровно перед началом учебного года священник ПЦУ подарил школе копию Томоса. Фото
В Ровно накануне начала нового учебного года коллектив средней школы №13 получил в подарок копию Томоса об автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Подарок школе вручил священнослужитель ПЦУ Гавриил Кризина. б этом он сообщил на своей странице в соцсети и опубликовал подтверждающие его слова фото.
На фото видно, что по случаю события педагогический коллектив школы во главе с директором сфотографировались с одарившим их священником.
"Подарил копию Томоса об автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/Gabriel Kryzyna
Ранее "Страна" писала о том, что в ПЦУ хотят сменить Епифания на митрополита луцкого Зинкевича.
Также мы сообщали, что предстоятель Элладской церкви не стал принимать решение о признании ПЦУ.