В Ровно накануне начала нового учебного года коллектив средней школы №13 получил в подарок копию Томоса об автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). Подарок школе вручил священнослужитель ПЦУ Гавриил Кризина. б этом он сообщил на своей странице в соцсети и опубликовал подтверждающие его слова фото.

На фото видно, что по случаю события педагогический коллектив школы во главе с директором сфотографировались с одарившим их священником.

"Подарил копию Томоса об автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Gabriel Kryzyna

Ранее "Страна" писала о том, что в ПЦУ хотят сменить Епифания на митрополита луцкого Зинкевича.

Также мы сообщали, что предстоятель Элладской церкви не стал принимать решение о признании ПЦУ.