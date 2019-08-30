Все министерства, которые были созданы на заседании Верховной Рады 29 августа, и те, которые изменили свое название, не смогут работать, потому что у них нет утвержденных положений, штата и бюджета. Об этом в Facebook написал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Турчинов отметил, что 29 августа во время утверждения состава нового правительства были созданы новые министерства путем объединения нескольких министерств, которые работали в предыдущем правительстве, а также путем изменения их названий.

"Уменьшение количества министерств - достаточно логичный шаг, но он должен профессионально готовиться. После вчерашнего голосования потеряли свою легитимность министерства, которые работали при прошлых правительствах и не получили новых руководителей и не попали в состав нового Кабмина", - написал Александр Турчинов.

Он утверждает, что ликвидация министерств - юридически сложный, затратный и длительный процесс. А все министерства, которые получили новые названия, не имеют ничего, кроме этих названий и вновь избранных министров: ни положений, которые нужно утверждать, ни штата, ни бюджета. Он, согласно Закону "О бюджете Украины" закреплен за министерствами, подлежащими ликвидации.

"Для нормального функционирования новых министерств Верховная Рада должна снова вернуться к вопросу Кабмина, чтобы полностью переформатировать действующий бюджет, перезапустить работу новых структур и подразделений. Серьезные государственные решения должны опираться не только на информационную составляющую. Есть еще одна важная составляющая, которая называется "государственное управление". Такие решения требуют серьезной подготовительной работы, которую желательно проводить до их принятия", - заявил Турчинов.

Скриншот: Facebook/ Олександр Турчинов

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком. Согласно их решению, Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединены в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министерство энергетики и угольной промышленности объединено с Министерством экологии. Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий объединены в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта упразднены. Вместо этих ведомств создано Министерство культуры, молодежи и спорта. Также появляется Министерство развития общин и территорий Украины.

Также мы писали о том, кто есть кто в правительстве Гончарука.