Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ведомство не будет конкурировать с Генеральный штабом ВСУ в военной сфере, а сосредоточится на работе в гражданском контроле. Об этом сообщает телеграм-канал Команды Зеленского.

Как сообщается, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо улучшить условия жизни военных и их семей.

"Я очень хотел бы, чтобы мы сосредоточились именно на условиях жизни наших военных и их семей, их отдыхе и лечении. Чтобы они могли гордиться своим трудом и помнить, что не только они гордятся Украиной, но и государство гордится каждым из них и впрямь оберегает их и их семьи", — сказал он.

В свою очередь Загороднюк отметил, что министерство не будет конкурировать с Генеральным штабом ВСУ в части военной экспертизы, а сосредоточится на гражданском контроле.

"Минобороны "как политический представитель Верховного Главнокомандующего" очень серьезно контролировать, как выполняются планы, решения, договоренности и приказы", - заявил министр.

Также он отметил, что у министерства будет три приоритета: военнослужащий, продолжение перехода к стандартам НАТО и борьба с коррупцией!

Кроме того, в команде Зе напомнили, что Андрей Загороднюк, за которого проголосовали 314 народных депутата, является специалистом в оборонных процессах и оборонной отрасли.

Скриншот: Facebook/t.me/ze_team2019/919

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