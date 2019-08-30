29 августа министром Кабинета министров стал Дмитрий Дубилет, известный, как соучредитель Monobank и бывший IT-директор "Приватбанка". Он должен будет готовить отчеты о том, как правительство выполняет план, вносить на рассмотрение премьер-министра повестки дня заседаний, подавать ему документы на подпись.

Дубилет - сын бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета. Учился в КНУ им.Шевченко, окончил Лондонскую бизнес-школу.

Основал стартап Fine Web, которым руководил до 2010 года. В том же году начал работать в индийской компании Infosys, руководил проектами в MasterCard в Варшаве. Пришел в "Приватбанк" на позицию IT-директора. Развивал портал iGov для повышения эффективности чиновников.

В 2016 году ушел из "Приватбанка", а годом позже запустил Monobank - банк, в котором все услуги проводятся в приложении, а физические отделения отсутствуют. Банк входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко.

В июле этого года был официально назначен советником по диджитализации временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

После назначения написал, что оно было неожиданным. Что еще месяц назад он планировал переехать жить в Лондон, развивать Monobank и Smartass (спортклуб) и запускать Koto в Британии - это аналог monobanka. Дубилет пообещал не красть и выразил надежду, что и большинство молодой команды Кабмин также не будут этого делать.