Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала произошедший с ней в Лондоне инцидент, в результате которого она оказалась под колесами автомобиля и попала в больницу с переломами. Как выяснилось, ДТП произошло еще в понедельник, 26 августа, передают "Украинские новости".

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале", - сообщила Гонтарева.

При этом она добавила, что полиция проводит расследование и разбирается был ли это несчастный случай или начали реализовываться угрозы.

Напомним, Валерия Гонтарева заявляла, что ей постоянно угрожает олигарх Игорь Коломойский.

Ранее "Страна" писала о том, что подтвердилась информация о получении Гонтаревой принудительного привода на допрос.

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