В новом Кабмине Алексея Гончарука экс-медиаменеджер Виктора Пинчука Владимир Бородянский занял кресло министра культуры, молодежи и спорта (при Гройсмане это было два министерства, но их решили объединить - Ред.).

Бородянскому 45 лет, он родился во Львовской области. Это бывший банкир, который вошел в медиабизнес. Учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит".

С 1998 года его карьера была связана с медиа. Он работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине". Затем управлял медиа-активами "Альфа-банка". На его попечении оказались "Московский комсомолец в Украине", "Наше Радио" и Новый канал.

В 2004 году Бородянский стал гендиректором телеканала СТБ Виктора Пинчука. В 2012 году возглавил медиагруппу StarLightMedia, где проработал до 2018 года.

После победы Зеленского стал его внештатным советником.

В начале августа организовал закрытую встречу с журналистами, чтобы обсудить, как новая власть будет сотрудничать с СМИ. На встрече присутствовали медиаэксперты и главные редакторы различных изданий. Им представили координатора рабочей группы, котораязанимается медийной стратегией.

Раньше Бородянский был противником запрета российского контента, однако теперь он так не думает. Он заявил, что всегда был против квотирования, как инструмента развития, но признает, что это работает.

В декларации новоиспеченного министра две квартиры в Киеве (160 и 65 кв м). Еще одна квартира (57 кв м) принадлежит Илоне Шнайдер, с которой проживает Бородянский. В его собственности также несколько земельных участков в Киевской области, Range Rover Sport 2016 года и картина художника Александра Клименко стоимостью 208 тысяч гривен. В швейцарском банке у Бородянского почти 5 млн евро и 187 тыс долларов. В украинских банках у него около миллиона гривн и 22 тыс долларов. Наличными Бородянский задекларировал 350 тыс долларов.