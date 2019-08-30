Вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука стал Дмитрий Кулеба.

Кулеба - протеже бывшего главы МИД Павла Климкина. С апреля 2016 года и до последнего времени работал постпредом Украины в Совете Европы (ПАСЕ), где наша страна постоянно попадала в скандалы.

Все эти годы главной задачей Дмитрия Кулебы было противодействие по не возвращению России в ПАСЕ. И с ней дипломат не справился - Москва с недавних пор вновь представлена в Страсбурге.

"Страна" рассказывает о том, кто такой новый вице-премьер.

Биография Дмитрия Кулебы

38-летний Дмитрий Кулеба уроженец города Сумы.

Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко по специальности "Международное право". Кандидат юридических наук.

Дипломатическую карьеру начал в 2003 году на должности атташе Службы главного юридического советника МИД, работал там 10 лет на разных должностях. В 2013 году уволился с государственной службы и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В июне 2014 года Кулеба вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. 9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

В обязанности Кулебы входили стратегические коммуникации МИД, внедрением в работу министерства современных технологий коммуникаций и формированием публичной дипломатии Украины.

1 марта этого года в Художественном Арсенале Кулеба презентовал свою книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", где поделился мыслями о том, "как держать информационную оборону и побеждать в коммуникативной войне".

Супруга Кулебы - Евгения - руководитель общественной организации "Город-сад". Ее самый известный проект - сквер Небесной Сотни на улице Михайловской в Киеве.

Скандалы с участием Украины в ПАСЕ

В апреле 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию по России: делегация РФ лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма и исключена из всех руководящих органов.

С тех пор ключевой задачей представителей Украины в Ассамблее стало закрепление этих санкций. Впрочем, может создаться впечатление, что украинская делегация, в которую входили в том числе Борислав Береза и Алексей Гончаренко, не совсем понимала, что при этом нужно быть дипломатами.

Борислав Береза с завидной регулярностью то и дело оскорблял российских журналистов, участвовал в матерном скандал с немецкой делегацией, использовал формулировки "Все русские – ублюдки", "Россия - страна-гопник" и многие другие в этом роде.

Более креативен был и Алексей Гончаренко. Осенью 2018 году, когда на слуху было отравление Скрипалей в Солсбери, на одно из заседаний ПАСЕ он пришел в резиновых сантехнических перчатках.

В этом же виде Гончаренко выступил по поводу санкций против России. Таким образом он решил напомнить генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду о причастности России к отравлению людей.

"Если вы беретесь за ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать", - сказал представитель украинской делегации.

После этого выступления Гончаренко ведущая заседания заявила, что украинская делегация находятся "не на театральной сцене, поэтому не стоит так одеваться".

Регулярно нардеп от уже "Европейской солидарности" устраивал скандалы в ходе заседаний. Вопя со своего места, перебивал выступавшего на русском серба Александра Шешеля во время слов о трагедии в Одессе. Подобных примеров можно привести много.

В общем, украинская делегация в ПАСЕ зарекомендовала себя завывающей и бестактной. И за это Дмитрий Кулеба также очевидно несет ответственность. Хотя бы за то, что не вразумил вовремя членов украинской делегации.

Возвращение России в ПАСЕ

Сам Кулеба до эпатажа не опускался, однако применял другие, не менее оригинальные способы в ходе работы.

Видимо, понимая, что решение о возвращении России в ПАСЕ приближается, Украина добровольно переплатила 400 тысяч долларов в качестве ежемесячного членского взноса ПАСЕ.

Он пояснил переплату стремлением компенсировать ту сумму, которой не хватало ПАСЕ из-за отсутствия российских взносов. Чтобы в конечном счете убедить Ассамблею не возвращать РФ в Совет Европы.

После этого символического жеста Украина призвала другие страны присоединиться и заплатить больше. Однако никто примеру Киева не последовал. Впрочем, эту странную выходку Кулеба ставит себе в заслугу.

"...Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шаг Украины", - рассказал Кулеба.

Впрочем, в результате Россию в ПАСЕ все равно вернули. Сначала Кулеба пытался строить хорошую мину при плохой игре.

Он написал огромный пост в Facebook, в котором рассказал, что Павел Климкин впервые в истории участия Украины в ПАСЕ вызвал в Киев постпреда, то есть его, для консультацией. И призывать своих подписчиков "не грустить", поскольку "мир жестокий".

Через несколько дней Кулеба понял, что провал украинской миссии нужно оправдывать иначе, и написал колонку в журнал "Новое время".

"После четырех лет побед сдерживания России в ПАСЕ мы потерпели поражение. Но ПАСЕ — это лишь один из боев войны, которая будет длиться еще долго. Нынешний ее этап будет куда более сложным, чем предыдущий", - отметил дипломат в заметке.

Но завершил свою колонку он все-таки на мажорной ноте: "Нам нужно будет выгрызать свое в новых, мягко говоря, менее благоприятных условиях. Нам предстоит научиться играть вдолгую и переносить боль компромиссов. Нам иногда придется прилагать нечеловеческие усилия, чтобы не позволить ни себе, ни другим вытолкнуть нас за наши красные линии. Нам придется договариваться. И с союзниками, и с врагом, и с самими собой".

"Любимый президент Зеленский" и поджог офиса ФСБ

Этим летом Дмитрий Кулеба посещал Кахастан, откуда привез нечто похожее на байку.

"Молодой официант в ресторане сказал мне, что Зеленский - его любимый президент, а пожилой человек сказал, что завидует украинцам, потому что мы можем свободно выбирать кого хотим, а они нет. Кроме, имидж страны позитивный", - написал Кулеба в Facebook, видимо, оценив, что пришло время подстраиваться под нынешнюю к Зе-конъюнктуре.

Также в последнее время Кулеба запомнился своим комментарием по мотивам интервью главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова "Стране". В ходе беседы медиа-менеджер рассказал нашим журналистам, что рассматривает возможность открытия в Киеве филиала радиостанции, но при условии, если будет пересмотрен закон о квотах.

На интервью Кулеба отреагировал так: мол, "лучше сразу пригласить Киселева или Соловьева вести аналитические передачи на украинских телефонах". И добавил, что Венедиктову нужно фотографироваться не на фоне СБУ в Киеве, а возле головного офиса ФСБ на Лубянке, и чтобы сзади были "подпаленные ним только что двери".

Кто, помимо Кулебы, попал в новый Кабмин смотрите в выпуске Ясно.Понятно с Олесей Медведевой.