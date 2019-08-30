Россия не возражает против проведения саммита нормандской четверки во Франции по предложению президента Эммануэля Макрона, но к нему нужна тщательная подготовка. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее Макрон заявил о проведении встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств в сентябре.

"Появлялись различные байки, что саммит пройдет в ближайшее время, но с нами, с Россией, которая является участников этого формата, никто это не согласовывал. Это обсуждалось на переговорах с Макроном,Меркель, возможность проведения этого саммита. С нашей стороны всегда проявлялась готовность к работе в этом формате, но мы так же очень четко говорим о том, что саммит надо тщательно подготовить, знать по крайней мере на какой возможный результат выходить. До этого саммита украинская сторона должна выполнить, по крайней мере начать выполнять, свою домашнюю работу по реализации минского комплекса мер в контексте реализации решений нормандского саммита 2015-16 годов", - сказал Ушаков.

"Мы не хотим , чтобы саммит был для галочки, а дал реальный результат", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин и Меркель поговорили по телефону о транзите газа, Нормандском формате и Ближнем Востоке.

Также мы сообщали, что Зеленский обсудил с Болтоном присоединение США к нормандскому формату.