38-летний Денис Малюська стал новым министром юстиции в Кабинете министров Алексея Гончарука. Он сменил на этом посту Павла Петренко. В Раду прошел под № 21 в списке партии "Слуга народа" (после назначения сложил депутатский мандат - Ред.). Работал зампредседателя правления BRDO сектора Группы Всемирного банка - грантовая организация, занимающаяся разработкой реформ. Из нее же пришел и глава нового правительства Алексей Гончарук, потому Малюську считают человеком Гончарука.

Министр получил правовое образование в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, также у него есть диплом магистра права лондонского университета. Профиль деятельности Малюськи - предпринимательская деятельность, урегулирование споров, банкротство.

В 2004-м Малюська открыл адвокатскую контору "Бизнес-право". В 2005-м создал и стал главой компании "Советник-пресс", которая занимается печатью журналов и периодических изданий. С 2010 года работал консультантом по развитию частного сектора в International Finance Corporation.

Малюська называл запуск рынка земли в 2020 году одним из важных законов, который поможет искоренить рейдерство и наведет порядок в Госгеокадастре.

В декларации Денис Малюська указал квартиру в Киеве и загородный дом, в котором проживает с супругой Людмилой Рябчинской и 4 детьми - дочерьми Елизаветой, Ульяной и Соломией, а также сыном Нестором. У семьи есть Mazda-5 2008 года выпуска.

В одном из интервью Малюська говорил, что депутатская зарплата в 30 тысяч слишком маленькая и ему придется тратить сбережения.