Согласно президентскому законопроекту об изменении Конституции, внесенному Владимиром Зеленским 29 августа, в Украине предлагается ввести пропорциональную избирательную систему, а количество депутатов сократить с 450 до 300 человек. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованный на сайте парламента.

В частности, Зеленский предлагает внести изменения в статью 76 Конституции Украины, которая гласит: "Конституционный состав Верховной Рады Украины - четыреста пятьдесят народных депутатов Украины, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет". По мнению президента, депутатов должно быть 300, а упоминание об избирательном праве и тайном голосовании из основного закона стоит убрать.

Кроме того, законопроект предусматривает, что народным депутатом может быть гражданин, который постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (в текущей редакции нормы про владение языком нет, а также нет слова "постоянно").

Также Зеленский предлагает внести изменения в статью 77, дополнив ее фразой: "Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе".

Кроме того, законопроект предусматривает внесение еще одного пункта в переходные положения Конституции: "После вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" Верховная Рада Украины, избранная до вступления в силу указанного Закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины".

Напомним, Зеленский предложил забрать Нацгвардию у Авакова и переподчинить ее себе.

Кроме того, сообщалось, что президент подал в Раду законопроект о ликвидации адвокатской монополии.