Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что беседа состоялась в четверг, 29 августа. Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также лидеры двух стран обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня. Кроме того, президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ и в этом контексте заявил о неизменной поддержке со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее "Страна" писала о том,, что известная турецкая марка к визиту Зеленского выпустила футболки с украинской символикой.

Также мы сообщали, что Украина и Турция будут совместно выпускать высокоточное оружие.