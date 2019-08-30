Президентский законопроект об изменении законов о деятельности Нацгвардии, который 29 августа в Верховную Раду внес Владимир Зеленский, предусматривает ее вывод из системы Министерства внутренних дел и подчинение ее напрямую президенту. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В частности, Зеленский предлагает убрать из закона фразу о том, что Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел и добавить такой пункт: "Деятельность Национальной гвардии Украины направляется Президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины".

Кроме того, из закона о Национальной гвардии полностью исключаются нормы о министре внутренних дел, а все указанные полномочия передаются командующему Нацгвардии. Он, в свою очередь, по мнению Зеленского, должен назначаться на должность и освобождаться от нее решением президента (в текущей редакции назначение главой государства происходило по представлению Министра внутренних дел Украины).

Напомним, во время первого заседания новая Рада оставила Арсена Авакова министром внутренних дел.

Также "Страна" писала о том, кто есть кто в правительстве Гончарука, за назначение которого депутаты проголосовали 29 августа.