Петр Порошенко имеет заслуги перед Украиной как президент, поскольку удержал страну в самое тяжелое время. Об этом заявил Игорь Коломойский в интервью изданию "Цензор".

"Порошенко - это часть истории Украины. Он наш пятый президент. Мы с ним прожили какую-то чуть-чуть счастливую, а по большей части несчастливую жизнь. Он сделал мне немного хорошего, но это немногое - очень ценное. Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали. Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время", - заявил Коломойский.

"Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта", - добавил олигарх.

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский рассказал, почему Зеленский не советуется с ним.

Также мы сообщали, что Коломойский предсказал скорый роспуск новой Рады из-за "бл@дства" депутатов от "Слуги народа".