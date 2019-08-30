Недавно экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в ДТП в Лондоне. Об этом со ссылкой на источники пишет "Главком".

Сообщается, что Гонтареву на пешеходном переходе в столице Великобритании сбил автомобиль. После этого она попала в больницу.

Подробности происшествия не раскрываются, однако известно, что случилось ДТП на днях, сейчас жизни экс-главы НБУ ничего не угрожает, у нее переломы различной степени тяжести.

Напомним, недавно экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила привод на допрос по делу о её соучастии в коррупционных схемах хищения средств "Укроборонпрома".

Также мы писали, что ранее Валерия Гонтарева заявляла, что ей постоянно угрожает олигарх Игорь Коломойский.