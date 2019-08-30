Рассчитаны предварительные цены на билеты для посещения домашних игр "Шахтера" в групповом этапе Лиги Европы. Соперниками "горняков" на этом этапе станут английский "Манчестер Сити", хорватское "Динамо" и итальянская "Аталанта". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Луиша Каштру проведут домашние матчи в Харькове на ОСК "Металлист":

1-й тур. 18 сентября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити"

3-й тур. 22 октября, 19:55. "Шахтер" – "Динамо" Загреб

6-й тур. 11 декабря, 19:55. "Шахтер" – "Аталанта"

На играх "Шахтера" в Лиге Чемпионов действует система динамического ценообразования. Приобретайте билеты заранее, поскольку ближе к дню матча стоимость будет выше.

Фото: shakhtar.com

Реализация билетов пройдет в 4 этапа:

1-й этап. 30 августа с 14:00 владельцы абонементов-2019/20 смогут приобрести до 4 билетов в одни руки на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" по специальному промокоду. Если вы не получили промокод до указанного времени, обратитесь в службу поддержки: 0 800 300 314.

2-й этап. 31 августа билеты по промокоду смогут приобрести идентифицированные болельщики (оставлявшие ранее при покупке в кассах, на сайте и в мобильном приложении контактные данные), посещавшие матчи чемпионата Украины в сезоне-2019/20 и более трех раз – в сезоне-2018/19.

3-й этап. 1 сентября билеты по промокоду смогут приобрести идентифицированные болельщики, посетившие 2 и более матчей чемпионата Украины и Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

4-й этап. 2 сентября откроется свободная продажа на все 3 домашних матча группового этапа (в кассах ОСК «Металлист», на shakhtar.com, в мобильном приложении Shakhtar Tickets, на сайтах партнеров клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua).

Пакет Лиги чемпионов – это возможность гарантировать себе место на трибуне на трех домашних матчах "горняков" в сильнейшем клубном турнире Европы и сэкономить средства. Приобрести пакет могут владельцы абонементов-2019/20.

Для приобретения билетов VIP-категорий просят обратится к специальным сотрудникам "Шахтера" по телефонам:

SkyUp Club – 067 433 38 88

Shakhtar Lounge и Club 1936 – 067 620 14 59

Sky Box и Roof Club – 067 620 40 11

Напомним, что стали известны соперники "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы.