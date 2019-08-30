Новым министром энергетики и экологии в Кабинете министров Алексея Гончарука стал Алексей Оржель, который сменил на этом посту Игоря Насалика.

35-летний Алексей Оржель руководил сектором "Энергетика" BRDO, где работал вместе с нынешним премьером Гончаруком. Тот в свою очередь пришел к Зеленскому через главу его Офиса и юриста Коломойского - Андрея Богдана. Оржель - эксперт в топливно-энергетической сфере. В Раду прошел под №16 в списке "Слуги народа", но досрочно сложил мандат после назначения. По некоторым данным, за назначение Оржеля выступал лично Владимир Зеленский.

Новый министр - выпускник института энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ КПИ, где получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент". С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, где отвечал за "зеленую" энергетику, занимался подготовкой методологии и документации.

Является председателем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Новоизбранный министр не привык выставлять свою жизнь напоказ. На своей странице в Facebook он публикует только важную информацию. Часто пишет на тему защиты окружающей среды, призывает украинцев отказаться от пластика. После победы Зеленского Оржель написал, что "если это человек, который принял решение самостоятельно, отказался от комфортной жизни известного артиста, чтобы взять на себя бремя вести страну в будущее, то пусть у него все получится".

Кстати, в новом Кабмине объединили два министерства - Минэнергоугля и Минэкологии. Именно его и возглавил Оржель.

В декларации Оржеля говорится, что ему принадлежат 6640 акций компании Киевэнергоремонт, специализирующейся на сдаче недвижимости в аренду. В Обуховском районе Киевской области Оржелю и его жене принадлежат 4 тыс кв метром земли. Там же находится дача. В Киеве у нового министра дом (24,8 кв м), частично на него записана квартира (72 кв м), у его супруги в собственности часть квартиры (57,5 кв м). В его автопарке три авто: Peugeot 307SW 2003 года, Nissan QASHQAI 2017 года и Nissan X-TRAIL 2017 года. Наличными министр задекларировал 17 тыс долларов.