Игорь Коломойский заявил, что после смены власти в Украине у Запада нет к нему реальных претензий. Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор" рассказал .

Также он объяснил суть своего конфликта с клиентами Руди Джулиани Игорем Фурманом и Львом Парнасом, которые требовали у украинского олигарха через суд 200 миллионов компенсации морального ущерба.

" Я приехал из Израиля в Украину. Какие-то два человека, которые были каким-то образом связаны с Джулиани, в суд на меня подали заявление об уголовном деле, но я подал встречный иск, чтоб они уже не соскочили. Думаю, причина в том, что пришли к Джулиани некие американцы и сказали - вот в том, к чему мы стремимся, нам препятствует некий олигарх. Ну, Джулиани что-то там и сказал", - объяснил Коломойский и добавил, что этот конфликт уже исчерпан и завершится мировым соглашением.

"...если бы меня надо было "сбить", то надо было бы делать все наоборот - сидеть тихо, ничего не заявлять, никаких запретов не выдвигать, и убедить меня, что в мире ничего против меня нет, чтобы я себе спокойно выехал в Европу, и там без шума задержать, как Фирташа. Но из-за этих слухов теперь ближайшие годы вообще нос не высуну за границу, пока не разберусь со всеми опасностями мнимыми и действительными. Чтоб и шанса ни у кого не было. Ну, и надо оно им, чтобы я сидел в Украине и морочил голову? Берем такую великую страну, которая вдруг озаботилась таким жалким ничтожным человеком, как Коломойский - логика событий какая должна быть? Меня же им надо оторвать от Украины, по идее? Поэтому я считаю, что все это конспирология, реальных претензий ко мне после смены власти на Западе нет", - сказал олигарх.

Ранее "Страна" писала о том, что Джулиани встречался в Мадриде с представителем Зеленского, чтобы обсудить расследование "Украиногейта".

Также мы сообщали, что Джулиани отреагировал на назначение Андрея Богдана и посоветовал Зеленскому не окружать себя людьми, связанными с "криминальными персонажами.