29 августа на торжественном заседании Верховной Рады был утвержден новый состав правительства. Вице-премьером и министром цифровой трансформации стал IT-предприниматель Михаил Федоров.

Федорову 28 лет. Он учился в Запорожском университете на факультете социологии и управления. В 2013 году основал диджитал-агентство в родном Запорожье. Оно занималось таргетированием рекламы в интернете и соцсетях. Одним из его клиентов был "Квартал-Концерт".

Федоров активно участвует в профильных конференциях и крупнейших IT-форумах в Украине. Преподавал курс DIGITAL & SMM на Свободной образовательной платформе.

В политику пытался попасть еще пять лет назад - в 2014 году баллотировался в депутаты от партии "5.10". Во время выборов отвечал за диджитал-часть предвыборной кампании Владимира Зеленского: выстраивал онлайн-коммуникацию команды, в том числе через ее страницы в соцсетях. За сотрудничество с Зеленским команду Федорова отметили наградой Polaris Awards. - это премия Европейской ассоциации политических консультантов.

В связи с работой над предвыборной кампанией Федоров оказался фигурантом журналистского расследования. Согласно материалам программы "Наши деньги", он получал деньги на проведение кампании в интернете не с официальных счетов избирательного фонда , а в офисе Сергея Шефира "наличкой".

После выборов стал внештатным советником Зеленского по digital-направлению. Женат, воспитывает дочь.

В декларации у него дом под Запорожьем 44 кв. м), где он зарегистрирован. На его жену записана квартира в Киеве (36,6 кв. м). Федоров ожидает ввода в эксплуатацию дома в Киеве, где он купил квартиру площадью 74,8 кв. м. Автомобилей в декларации Федорова нет. На счету в Приватбанке у семьи полмиллиона гривен, 3 тыс евро и около 6 тыс долларов. также семья задекларировала наличными 200 тыс долларов и 350 тыс грн.