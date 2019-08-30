В пятницу, 30 августа, определился состав всех групп Лиги Европы нового сезона. Представители Украины "Динамо" Киев и "Александрия" распределены соответственно в группы "B" и "I". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Соперниками динамовцев станут "Копенгаген", "Мальме" и "Лугано".

Александрийцы сыграют против "Вольфсбурга", "Гента" и "Сент-Этьена".

Фото: ru.uefa.com

Как сообщала "Страна", накануне определились соперники "Шахтера" по группе в "Лиги Чемпионов". В третий раз подряд "горняки" сыграют против "Манчестер Сити".

Отметим, что по мнению Мирчи Луческу, главной проблемой молодых игроков в Украине являются психологические проблемы в возрасте 19-21 года:

"Украинские игроки в юношеском возрасте намного лучше многих других в центральной Европе. От 17 до 20 лет они могут выигрывать все чемпионаты. Они раньше взрослеют. Это огромная проблема украинского футбола - что случается с игроками в период от 19 до 21 года", - отметил он.