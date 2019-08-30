Во вторник, 3 сентября Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение закона "Об очистке власти", также известного как закон о люстрации. Об этом свидетельствует информация на сайте суда.

Сообщается, что на 10:00 вторника запланировано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 Закона Украины "Об очистке власти". А также 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона.

Кроме того, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона. И Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины части третьей статьи 4 настоящего закона. Это будет закрытая часть пленарного заседания.

Отметим, что дело рассматривается Конституционным судом более 4 лет. В июле КС в очередной раз перенес решение по поводу люстрации. "Страна" подробно писала о том, как Конституционный суд намерен отменить закон о люстрации.

Также мы писали, что Свобода, Правый сектор и партия Порошенко митинговали против отмены люстрации под Конституционным судом в Киеве.