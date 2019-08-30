Власти Польши и США договорились о шести точках дислокации дополнительных американских войск в Польше. Переговоры о еще одном месте еще ведутся.

Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с советником президента США по вопросам безопасности Джоном Болтоном, передает польское издание RMF24.

"Мы говорили о новом расположении для американской армии - мы договорились о шести, мы говорили о седьмом месте расположения", - сказал глава польского ведомства.

Ссылаясь на отмененный визит в Польшу президента Дональда Трампа, он также сказал, что "у нас есть еще немного времени, чтобы прийти к заключению".

29 августа стало известно, что Трамп перенес поездку в Варшаву в связи с приближением урагана ко Флориде.

Польские СМИ писали, что впервые в истории президенты Польши и США должны были вместе посетить военную часть - авиабазу в Повидзе. Именно местная 33-я транспортная авиабаза ВВС Польши может стать одним из главных элементов усиленного американского присутствия в Польше.

Помощник президента Польши Анджея Дуды сказал, что Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы, чтобы сделать заявления, которые может делать только президент.

Как сообщала "Страна", президент США приказал провести ревизию военной помощи Украине. На время проверки деньги заморозили.

Отметим, что польские власти выступили за размещение ядерных ракет США в Европе. В случае размещения эти места автоматически станут целями ядерных ракет России.