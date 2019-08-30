"Александрия" в Лиге Европы сыграет с французами, бельгийцами и немцами
Второй представитель Украины в групповом этапе Лиге Европы ФК "Александрия" сыграет против немецкого "Вольфсбурга", клуба Романа Яречука "Гента" (Бельгия) и французского "Сент-Этьена". По результатам жеребьевки александрийцы оказались к квартете "I".
- Вольфсбург
- Гент
- Сент-Этьен
- Александрия
"Ну, очень переживал, когда дошли до нашей корзины. Хотелось, чтобы "Манчестер Юнайтед" был в группе. На данный момент я бы назвал это рабочей группой. Группа тяжелая, где команды серьезные, стабильные. Эмоции зашкаливают, сложно что-то сказать", - прокомментировал результаты жеребьевки директор "Александрии" Дмитрий Китаев. Его цитирует FootballUA.
"Франция, Бельгия, Германия – это чудесные страны. Ребятам будет интересно", - добавил он. "Может, команды будут относиться к нам с недооценкой – я на это надеюсь. Уверен, что ребята будут выкладываться на 1000%", - сказал Китаев.
Саму жеребьевку директор "Александрии" назвал нормальной.
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