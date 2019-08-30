Верховная Рада утвердила новый Кабинет министров Украины 29 августа на торжественном заседании парламента. Это был первый же день, когда новые депутаты получили свои мандаты.

Правительство возглавил юрист, замглавы Офиса президента Алексей Гончарук. Некоторые министерства были объединены, благодаря чему было сокращено количество министров - с 25 до 17. Также вместо 6 вице-премьеров стало всего два. На своих местах остались лишь два министра - Арсен Аваков и Оксана Маркарова. Все остальные - новые люди в правительстве. "Страна" рассказывает, что о них известно.

В новом правительстве совместили два министерства: по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Министром по делам ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев стала Оксана Коляда, которая с весны занимала должность заместителя этого министра. Ее предшественницей на этом посту была ставленница Порошенко Ирина Фриз.

Оксана Коляда является полковником запаса и участником боевых действий. Она окончила Львовский институт внутренних дел по специальности "правоведение". После окончания вуза, с 2003 года служила в МВД.

В 2015 году поступила на службу в Вооруженные силы Украины, где заняла должность начальника управления коммуникации и прессы Минобороны.

В 2016-2017 Оксана Коляда принимала участие в создании специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО. Также она выступила инициатором создания региональных военных пресс-центров в Авдеевке и Северодонецке.

Во время обострения боевых действий в Авдеевке в январе 2017 года Коляда координировала работу украинских и иностранных журналистов, организовывала прямые включения с места событий и работала непосредственно на передовой.

Также она возглавляла рабочую группу Комитета реформ Минобороны по разработке системы стратегических коммуникаций в ВСУ.

В течение 3 месяцев в 2017 году была заместителем командующего АТО.

В 2015-2017 годах новый министр участвовала в проекте "Реформа государственных коммуникаций", который действовал при поддержке правительства Великобритании.

Оксана Коляда является соорганизатором и участником ряда общественных организаций и проектов. В частности, она возглавляет общественный союз "Дом ветерана", была соавтором и координатором социальных проектов "Когда закончится война", "Лицо мира" и других.

Коляда замужем, воспитывает двух сыновей.