Экс-командира ПВО самопровозглашенной "ДНР", уроженца города Снежное Донецкой области Владимира Цемаха, которого ряд иностранных СМИ и отечественых журналистов с момента его скандального задержания называют вероятным свидетелем по делу о сбитом малазийском Боинге над небом Донбасса в период пероведения АТО, не включали в ранее утвержденные и даже новые варианты списков вероятных участников обмена между Украиной и Россией. Об этом "Стране" сообщил источник в юридических кругах, погруженных в детали готовящегося чейнджа.

"Его там не было по состоянию на 21 августа. Сегодня тоже нет", - сказал наш собеседник.

Информацию о том, что Цемаха могут готовить в качестве участника для масштабного обмена не подтверждает и его адвокат Роман Гонтарев. "Мне никто не сообщал о готовящемся обмене. В настоящее время мой клиент все так же находится под стражей", - сказал адвокат.

Прокурор ГПУ, который представлял позицию гособвинения в ходе слушаний об избрании меры пресечения Цемаху подтвердил, что в настоящее время "зенитчик" находится под безальтернативным арестом в Киеве.

"На прошлой неделе суд продлил ему срок содержания под стражей до середины осени", - пояснил Пересада "Стране".

Напомним, основатель британского издания расследований Bellingcat Элиот Хиггинс допускает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского Boeing в обмен на освобождение украинцев-политзаключенных.

Также мы сообщали, что суд оставил под стражей зенитчика "ДНР" Цемаха.