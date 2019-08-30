Нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович в московском СИЗО Лефортово 30 августа встречались с украинскими политзаключенными Карпюком и Клыхом. Об этом они сообщили в комментарии телеканалу NewsOne, запись которого опубликована в YouTube.

"Предупреждая вопросы об обменах. Обменами занимается государство... В отличие от режима Порошенко, который в течение двух лет тормозил все обмены,... что касается нынешней власти и президента Зеленского, это совершенно другая ситуация. Они сегодня ведут переговоры. И министр внутренних дел по своей линии... И достаточно успешно... Мы приехали исправить некоторые моменты и, может, как-то помочь", - сказал Вадим Рабинович.

Виктор Медведук сказал, что о визите в СИЗО они договаривались заранее, а их приезд носит гуманитарный характер.

"Наша партия занимается вопросом не обмена, а именно освобождения. И тех людей, которых мы сегодня посещали, и Карпюка, и Клыха. Эти те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали на протяжении длительного времени... Сегодня после смены власти, после прихода команды президента Зеленского, которая реально занимается вопросами обмена... То есть мы можем просить только об односторонних действиях - об освобождении. Действительно, этот вопрос продвинулся, и мы можем надеется, что в ближайшее время этот обмен произойдет. И в этот обмен будут включены те люди, по поводу освобождения которых мы ставили вопрос на протяжении длительного времени", - сказал Виктор Медведчук.

Оба политика сообщили, что говорить об обмене стоит лишь тогда, когда он произойдет, а лишние слухи вокруг процедуры могут только помешать.

"Сейчас надо ждать и я думаю, что ожидания окончатся успешно, по поводу тех людей, которые находятся в Лефортово", - сказал Виктор Медведчук.

Отметим, что по состоянию на 29 августа в следственном изоляторе Лефортово находились украинцы Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов.

В то же время RT в Telegram-канале, ссылаясь на Виктора Медведчука, сообщает, что готовности к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией пока нет.

Скриншот: t.me/rt_russian

Видео: YouTube/ NEWSONE

Напомним, в ночь на 30 августа появилась информация, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Информацию перепостил генпрокурор Руслан Рябошапка. Однако позже ее опровергли в Офисе президента. "Страна" подробно описывала, кто запустил фейк по обмену пленными и что на самом деле тормозит процесс.

Также мы писали, что в обмене, по данным СМИ, поучаствуют приблизительно 30 граждан с каждой стороны. В Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Сейчас все они якобы находятся в московских СИЗО. По неофициальной информации "Страны", обмен может состояться в один из дней, начиная с воскресенья 1 сентября.